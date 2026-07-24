Detenido en Salamanca por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con un arma

Salamanca, 24 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido en Salamanca por la Policía Nacional tras agredir sexualmente a la que era su expareja y a quien amenazó con un arma detonadora modificada, según ha informado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno.

Fue la víctima la que denunció ante la policía que su expareja, con la que había roto recientemente su relación, la había agredido sexualmente.

La mujer explicó que el supuesto agresor la había contactado para verse, a lo que la mujer le dijo que solo lo haría de forma amistosa pero no para volver con él.

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El hombre fue al domicilio de la mujer y tras mantener una conversación la besó sin su consentimiento, algo que rechazó la víctima quien le advirtió en reiteradas ocasiones que no volvería con él.

El ahora detenido continuó con su actitud y la agredió sexualmente en dos ocasiones en contra de su voluntad y a pesar de su oposición.

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La Policía consiguió detenerlo y durante su arresto le fue intervenida una pistola detonadora modificada para hacer fuego real, así como munición, y que usó para amenazar a la víctima. EFE

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