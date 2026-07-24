Desalojan dos urbanizaciones por el incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba)

Córdoba, 24 jul (FE).- Agentes de la Policía Local han desalojado de forma preventiva dos urbanizaciones debido al incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba), que se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, y que se ha originado en la tarde de este viernes después de que un camión cargado de paja haya salido ardiendo en la N-432.

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto a disposición de las personas desalojadas el centro cívico de Cerro Muriano, habilitado para su atención mientras continúan las labores de extinción del incendio, mientras que la carretera N-432 se mantiene cortada al tráfico.

PUBLICIDAD

En estos momentos trabajan sobre le terreno hasta 70 efectivos y cinco autobombas, mientras el operativo aéreo está compuesto por nueve aeronaves, concretamente dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero ligero y tres helicópteros semipesados. EFE