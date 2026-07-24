Daniel Rodríguez (Jaén FS): "El Barça es el rival más difícil de todos y juega en casa"

Jaén, 24 jul (EFE).- El entrenador del Jaén Paraíso Interior, Daniel Rodríguez, aseguró que su equipo afrontará "con la máxima ilusión" la semifinal de la Supercopa de España de fútbol sala frente al Barça, pese a reconocer que el conjunto azulgrana parte como favorito en un torneo que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana de Barcelona y abrirá oficialmente la temporada 2026/27.

El técnico jiennense valoró el resultado del sorteo, que deparó el enfrentamiento más exigente posible para su equipo.

"Sabíamos que cualquier rival iba a ser complicado, pero creo que nos ha tocado el más difícil de todos. No solo por la entidad del Barça, que está un par de peldaños por encima del resto de equipos, sino también porque juega en casa", afirmó.

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Pese a ello, Daniel Rodríguez recordó que la presencia del Jaén Paraíso Interior en la Supercopa es el premio a la extraordinaria campaña firmada el pasado curso, en la que conquistó la Copa de España y la Copa del Rey.

"Para nosotros es un premio disputar esta competición, un derecho que nos hemos ganado por la gran temporada que hicimos. Vamos a ir a pelearlo e intentar dar la sorpresa nuevamente contra el mejor equipo del mundo", destacó.

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El enfrentamiento será el tercer cruce consecutivo entre ambos equipos en una competición copera y los dos precedentes más recientes cayeron del lado del conjunto amarillo.

El Jaén Paraíso Interior derrotó al Barça en la final de la Copa de España disputada en Granada y, posteriormente, volvió a eliminarlo en las semifinales de la Copa del Rey.

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Ambos encuentros se resolvieron en la tanda de penaltis, tras empates a cero y a dos goles, respectivamente, por lo que el conjunto jiennense buscará prolongar esa racha y acceder a una nueva final. EFE

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