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Daniel Arce conquista su cuarto título consecutivo en los 3.000 obstáculos

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Málaga, 24 jul (EFE).- El burgalés Daniel Arce agrandó este viernes su dominio en los 3.000 metros obstáculos al conquistar su cuarto título consecutivo en los Campeonatos de España de Atletismo, que se disputan en Málaga, un triunfo que le acerca al registro histórico del jiennense Sebastián Martos, pentacampeón de la especialidad.

Arce volvió a demostrar que sigue siendo la gran referencia nacional de la prueba y controló la final de principio a fin para imponerse con un tiempo de 8:32.61, suficiente para sumar un nuevo oro a su palmarés y continuar su reinado en los obstáculos.

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La medalla de plata fue para Ismail Atriki, que completó una sólida actuación y cruzó la meta en 8:34.75, mientras que el bronce correspondió a Alejandro Quijada, tercero con un registro de 8:36.71.

La cuarta posición fue para Rubén Leonardo, que terminó en 8:37.36, y la quinta para Mourad Ed Dafali, con un tiempo de 8:40.08.

Con este triunfo, Daniel Arce encadena cuatro campeonatos de España consecutivos y queda a un solo título de igualar los cinco entorchados nacionales conquistados por Sebastián Martos, una de las grandes referencias históricas de los 3.000 metros obstáculos españoles. EFE

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jmd/apa

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