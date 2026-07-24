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CSIC activa el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias para apoyo científico en incendios de Ávila y Madrid

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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha activado este viernes al Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) para "aportar conocimiento científico" y "mejorar la toma de decisiones" en los incendios que afectan a la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid.

Los responsables ya se han trasladado al mando de operaciones integrado donde se coordinarán con la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobre la intervención de los expertos en riesgos forestales, según ha comunicado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en un mensaje publicado a través de 'X'.

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"Tras la declaración de la Situación Operativa 3 y de la emergencia de interés nacional por los incendios que afectan a la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid, sumamos capacidades al dispositivo", ha afirmado Morant en redes sociales, donde también ha pedido "mucha precaución" a los ciudadanos.

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