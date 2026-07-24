Colección de Banco Santander, la Gelman y obra de Leonora Carrington abren Faro Santander

Santander, 24 jul (EFE).- Faro Santander, el nuevo centro de arte impulsado por Fundación Banco Santander en la capital de Cantabria, abrirá sus puertas el 8 de septiembre con una programación expositiva que reúne una selección de obras maestras de la colección del banco, fondos de la Colección Gelman, desde México, y una muestra de la obra de Leonora Carrington.

Así, a la ya anunciada 'El surrealismo sintomático: Leonora Carrington' se unirán dos grandes muestras: 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander', que recorrerá la historia del arte desde el Renacimiento hasta la creación contemporánea con obras de figuras como Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez, Goya, Tàpies, Soledad Sevilla o Juan Uslé, y la selección 'México Moderno en la Colección Gelman Santander', que incluirá piezas de artistas clave del arte moderno mexicano.

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Faro Santander dedicará su cuarta planta a la Colección Banco Santander, que tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación del centro.

La primera exposición, según explican Faro Santander y la Fundación Banco Santander en un comunicado, se presentará bajo el título 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander' y estará comisariada por María Dolores Jiménez Blanco.

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Esta selección se basa en un recorrido que despliega un relato inédito en casi cinco siglos, desde la tabla de Lucas Cranach el Viejo, 'La predicación de san Juan Bautista (1537-1540)', o la pintura 'Soñé que revelabas (Sutlej-Indo)', de Juan Uslé (2018).

El recorrido se estructura en cuatro grandes ejes temáticos: 'Historias sagradas', 'Lugares y paisajes', 'Las cosas: bodegones y naturalezas muertas', y 'Retratos, tipos, figuras'.

Y reúne obras de Tiziano, el Greco, Velázquez, Zurbarán, Chillida, Tàpies o Torner, además de evocaciones abstractas de Chirino, Guerrero, Soledad Sevilla y Cristina Iglesias, obras de Juan de Arellano, Luis Meléndez, Luis Gordillo y Miquel Barceló, y también de Francisco de Goya, Sorolla, Miró, Millares, Equipo Crónica o Niki de Saint Phalle.

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Otra de las grandes exposiciones con las que se inaugurará Faro Santander será 'México Moderno en la Colección Gelman Santander' que, comisariada por Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de México, incluirá piezas de extraordinario valor histórico y cultural de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso y Francisco Toledo, además de un excepcional fondo fotográfico.

Tras el éxito de la exposición 'Relatos Modernos. Obras Emblemáticas de la Colección Gelman Santander' en el Museo de Arte Moderno en México, la Colección llegará a Faro Santander para formar parte del programa inaugural y se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027.

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Reunida a lo largo de cinco décadas (1941-1998) por Jacques y Natasha Gelman, la Colección Gelman constituye uno de los conjuntos más importantes del arte mexicano del siglo XX, con cerca de un centenar de piezas.

Faro Santander está desarrollando un amplio programa de actividades con el objetivo de "ahondar en los contenidos, generar conocimiento y estrechar lazos con la comunidad".

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'Obras Maestras de la Colección Banco Santander' incluirá así un ciclo de diálogos semanales que traen al presente los temas de la muestra, con voces de distintas disciplinas. Se sumarán intervenciones performativas de artistas invitados, así como visitas comentadas y actividades familiares.

Y la muestra de la Colección Gelman vendrá acompañada de cine, música, charlas y visitas especiales.

También para la muestra sobre Leonora Carrington hay previstas actividades paralelas. EFE