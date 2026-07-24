Calero: "Nos falta un perfil que tenga experiencia con el gol y no le asuste el Tartiere"

Oviedo, 24 jul (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Julián Calero, aseguró este viernes que al club azul le falta en la delantera "un perfil que tenga experiencia con el gol y no le asuste el Tartiere".

Calero ha apuntado que el delantero de la Real Sociedad Carlos Fernández, cuya incorporación está negociando el Real Oviedo, reúne esas características, aunque ha matizado que "hay otros nombres también".

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Juan Cruz, décimo y hasta la fecha último fichaje azul, entrenó esta mañana a las órdenes de Calero, quien definió al defensa zurdo como un jugador que "puede hacer de comodín en la defensa, ya que es lateral y en Osasuna también ayudó como central".

Pese a su incorporación, el Oviedo no descarta fichar un central más porque es una demarcación "muy importante en la que hay sanciones y tarjetas".

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"Vamos por el buen camino, estamos intentando reforzar las zonas que queremos y tenemos un grueso grande de jugadores españoles que dominan y conocen la categoría. Estoy contento, pero soy exigente, necesitamos más", desarrolló el preparador oviedista sobre el mercado de fichajes de los azules.

El Real Oviedo juega este sábado (Carlos Tartiere, 19:30) ante el Deportivo su segundo amistoso del verano, un partido ante un equipo de primera división que para Calero "igual llega demasiado temprano por el nivel del rival", pero se mostró "ilusionado" por volver a jugar en el Tartiere como local.

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Los azules completaron esta mañana el último entrenamiento antes de dicho amistoso y están pendientes de anunciar la incorporación del centrocampista Dani Villahermosa, mediocentro que ya está en la capital del Principado y por el que el Oviedo pagará traspaso al Andorra. EFE

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