Aliança Catalana inaugura su nueva "sede nacional" en Ripoll, feudo de Sílvia Orriols

Barcelona, 24 jul (EFE).- Aliança Catalana ha inaugurado este viernes su nueva "sede nacional" en Ripoll (Girona), el feudo de Sílvia Orriols, líder del partido y alcaldesa del municipio.

A la inauguración de la sede, ubicada en la Plaça de l'Ajuntament de Ripoll, ha asistido la plana mayor del partido, con Orriols a la cabeza, junto a otros dirigentes como el secretario de organización, Oriol Gès, o el alcaldable de Aliança por Barcelona, Jordi Aragonès.

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Orriols, encargada de cortar la cinta en el estreno de la sede, ha destacado el "momento histórico" que supone la inauguración de esta sede: "Nada hacía prever que llegaríamos hasta donde hemos llegado, en tan poco tiempo, con tan pocos recursos", ha destacado.

Aliança Catalana nació en mayo de 2020 precisamente en Ripoll, donde en 2023 Orriols logró la alcaldía tras ganar las elecciones municipales.

Pese a que el pasado mes de diciembre Aliança inauguró un local en la ciudad de Barcelona, la formación que encabeza Orriols considera que su "sede nacional" sigue siendo Ripoll.

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De sus actuales dos escaños en el Parlament, Aliança podría dispararse hasta los 23-25 en unas nuevas elecciones catalanas, hasta situarse en tercera posición, solo por detrás de PSC y ERC y muy por delante de Junts, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. EFE