Afectada la cobertura telefónica en 16 municipios por los incendios de Madrid

Madrid, 24 jul (EFE).- Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid han afectado la cobertura telefónica en 16 municipios, y la Comunidad mantiene monitorizadas con las operadoras de telecomunicaciones las áreas afectadas.

A las 8.00 horas de este viernes, 16 municipios presentaban incidencias en el servicio con especial relevancia en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real, informa la Comunidad en un comunicado.

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Las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.

Debido a la dificultad de acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones, la restauración de los puntos de corte dependerá de las posibilidades que marquen los profesionales de emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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El Gobierno autonómico está en contacto permanente con las operadoras presentes en las zonas de los fuegos, que a su vez están coordinadas con el puesto de mando.

Además, a través de la Oficina regional de Impulso a la Conectividad los alcaldes tienen a su disposición una línea de atención directa para poder informarse de las incidencias. EFE

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