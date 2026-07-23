La reina participa en exposición virtual que demuestra que la educación traspasa fronteras

Madrid, 23 jul (EFE).- La reina Letizia ha navegado este jueves por una exposición virtual en el metaverso, creado por la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que sirve como legado de Mario Naicipa, un joven colombiano becado por la fundación en 2021, y fallecido recientemente, al que conoció en 2023.

La muestra está compuesta de diferentes obras y escritos de Mario y tiene como propósito resaltar que la educación cambia vidas, según han explicado a EFE desde FMBBVA.

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Durante una audiencia a nuevos becados de la fundación, en el Palacio de la Zarzuela, la propia madre de Mario ha sido la encargada de mostrarle a la reina este proyecto titulado ‘El metaverso de Mario: Un legado que traspasa las puertas de la vida’.

La exposición virtual, desarrollada en la plataforma Virtway, invita al visitante, mediante un avatar, a recorrer un espacio inspirado en el Palacio del Marqués de Salamanca, la sede de la FBBVA, de forma que, independientemente de dónde se encuentren, pueden acercarse a la obra de Mario y, al mismo tiempo, convertirse en un puente entre su Colombia natal y España.

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El metaverso se recorre en cuatro salas temáticas independientes con sus fotografías, sus dibujos, sus poemas y testimonios de personas que lo conocieron, entre ellos, el director general de FMBBVA, Javier Flores, sus profesores y compañeros o la reina Letizia.

La reina se ha referido a Mario como “un artista total”, cuyo legado es un ejemplo de la importancia de la educación, por lo que ha deseado que “ojalá muchas personas accedan a esta exposición y vean lo que fue y lo que hizo Mario”, para después agradecer a su madre “su fuerza”.

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“Gracias Majestad porque aunque Mario ya no esté, la huella que la educación, la universidad y estas becas dejaron en él permanecerá para siempre. Este legado permite que jóvenes de todo el mundo vean y sepan que a través de la formación pueden progresar, aunque la vida se lo haya puesto tan difícil”, ha expresado la madre de Mario a la reina.

Así pues, con este proyecto, la Fundación Microfinanzas BBVA ha insistido en que la educación es una herramienta poderosa capaz de romper barreras y cambiar destinos, con el ejemplo de la historia de Mario.

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Desde su creación, estas becas han ayudado a más de 180 jóvenes, hijos de emprendedores de escasos recursos a los que también apoya la fundación, a poder estudiar una carrera universitaria, ya que cubren la matrícula, la manutención y el acompañamiento psicosocial durante sus estudios universitarios.

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(foto)(vídeo)

(FMBBVA colabora con EFE en la difusión de este contenido).