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Feijóo afirma que la ciudadanía cree "mucho menos" a Zapatero después de su entrevista

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Madrid, 23 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que la ciudadanía cree "mucho menos" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su entrevista en TVE, en la que ha defendido su inocencia de todas las acusaciones que se le imputan en el caso Plus Ultra.

Feijóo se ha manifestado de esta manera en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, donde ha considerado que el expresidente ha salido de esta entrevista con "más problemas" de los que ya tenía porque "después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían".

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A su juicio, Zapatero no ha "contestado nada" y "ni siquiera ha defendido a sus hijas".

Según el popular, es conocido desde "hace semanas" que el expresidente "ha cobrado una comisión muy importante" y que sus hijas han percibido otra.

"Y además el instrumento que ha utilizado para poder cobrarlas lo ha dicho delante de los jueces", ha agregado.

Feijóo ha apuntado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "mandado a hacer" algo a Zapatero que este "no debería haber hecho".

En ese sentido, ha aseverado que Sánchez "está en manos" de Zapatero y el expresidente en las de su amigo Julio Martínez, uno de los principales investigados en la causa.

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Para Feijóo, Sánchez necesita más tiempo para seguir en La Moncloa y "ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada, que todo es una injusticia y que todos los informes de instrucción son simplemente un infundio".

Ha dicho que a él no le corresponde valorar la situación judicial de Zapatero, pero ha subrayado que "la situación política es insostenible". EFE

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