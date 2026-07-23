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El año de Modric en el Milan

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Roma, 23 jul (EFE).- La renovación este jueves de Luka Modric, que cumple 41 años en septiembre, con el Milan, da continuidad a un primer año en el que el centrocampista croata se consolidó como uno de los líderes del proyecto 'rossonero' y dejó un récord histórico en la Serie A.

Modric llegó al Milan el 14 de julio de 2025, pocos meses antes de cumplir los 40 años, tras cerrar una etapa de trece temporadas en el Real Madrid.

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El club italiano le firmó hasta junio de 2026, con una opción para ampliar el vínculo un año más que ahora se hizo efectiva.

Su incorporación simbolizó la apuesta del Milan por reconstruir el equipo tras una campaña sin clasificación para competiciones europeas y desde el primer Modric día asumió el papel de referente en el centro del campo y guía veterano de un vestuario renovado.

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Su estreno se produjo el 10 de agosto de 2025 en un amistoso frente al Chelsea, mientras que el debut oficial llegó el 17 de agosto, en la victoria por 2-0 ante el Bari en la Copa Italia.

Solo seis días después, frente al Cremonese, con 39 años, 11 meses y 14 días, se convirtió en el debutante más veterano en el campeonato italiano.

La adaptación en el equipo de San Siro fue inmediata y a finales de agosto repartió su primera asistencia en la victoria ante el Lecce.

Dos semanas después, el 14 de septiembre, marcó su primer gol con la camiseta del Milan, decisivo para derrotar al Bolonia (1-0) en San Siro, apenas unos días después de cumplir los 40 años.

Más allá de los números, Modric se convirtió en el eje del juego milanista y su presencia fue considerada determinante durante dos largas rachas de imbatibilidad del equipo.

Entre sus actuaciones más destacadas sobresalió el encuentro en febrero contra el Pisa, cuando marcó en el minuto 85 el tanto del triunfo, un resultado que mantuvo al Milan en la pelea por el liderato. También fue una de las figuras del derbi ganado al Inter el 8 de marzo.

A finales de abril, sufrió una fractura del pómulo izquierdo tras un choque con Manuel Locatelli durante un partido ante el Juventus, por lo que fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente para semanas después regresar a los entrenamientos con una máscara protectora.

Su ausencia se notó y finalmente el equipo acabó en quinta posición, fuera de puestos de Liga de Campeones, y con la directiva y el entrenador, Massimiliano Allegri, destituidos.

Modric cerró su primera campaña en San Siro con 37 partidos disputados, de los cuales 34 en la Serie A, dos en Copa Italia y uno en la Supercopa, con un registro de dos goles y tres asistencias. EFE

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