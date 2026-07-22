Sánchez visita esta mañana las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara)

Madrid, 22 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este miércoles las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas en la Sierra Norte de la provincia.

Fuentes del Gobierno han informado de que Sánchez acudirá a las 11:00 horas al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio de Tamajón, donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia y, posteriormente, ofrecerá una declaración ante los medios de comunicación.

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Por este motivo, el presidente del Gobierno ha suspendido su participación en la clausura del acto de presentación de ‘España emprende: innovación para la resiliencia climática’, que se celebra esta mañana en Madrid.

El incendio de La Mierla sigue activo y lleva arrasadas entre 30.000 y 32.000 hectáreas desde que comenzó el pasado 16 de julio y es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), en 2025.

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Este incendio, cuyo origen apunta a labores agrícolas, se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha, por delante del ocurrido en Riba de Saelices, también en Guadalajara, en julio de 2005, que calcinó unas 13.000 hectáreas. EFE