Interceptados 11 inmigrantes llegados a Mallorca a bordo de dos pateras

Palma, 22 jul (EFE).- Un total de 11 inmigrantes de origen magrebí fueron interceptados el martes en Mallorca llegados a bordo de dos nuevas pateras, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La Guardia Civil de Santanyí y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) localizaron a las 11:20 horas frente a la línea de costa de la Colònia de Sant Jordi a un grupo de 8 magrebíes llegados en patera.

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Poco después, a las 11:50 horas, fueron rescatados otros 3 magrebíes a bordo de una patera a 32 millas al sureste de Mallorca.

En este caso, intervinieron Salvamento Marítimo, la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

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Además de estas dos pateras, el mismo día llegó una tercera a Baleares, concretamente a Formentera, con 18 personas a bordo a dos millas al sur de la pitiusa menor.

En total, el martes consiguieron llegar a las costas del archipiélago un total de 29 inmigrantes a bordo de tres pateras: dos a Mallorca y una a Formentera.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 195 llegadas de pateras con 3.656 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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