El Poder Judicial avala la ley que obliga a escuchar a los menores en los procesos

Madrid, 22 jul (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado la reforma de la ley de protección a la infancia frente a la violencia que obliga a escucharles sin límite de edad en los procesos que les afectan e impide la custodia compartida si puede afectar negativamente a su bienestar físico o emocional.

El CGPJ ha aprobado por unanimidad este miércoles el informe al anteproyecto que valora el enfoque de la reforma que incide en que los menores son titulares plenos de derechos fundamentales y el impulso de modelos de espacios seguros y amigables para los niños, como las Barnahus o 'casa de los niños' con equipos especializados con perspectiva de infancia.

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Con la aprobación de este informe, el Consejo ha cumplido el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del concepto de interés superior del menor "para que sea valorado de forma expresa, motivada y verificable" en cada actuación que afecte a una persona menor de edad en todas las decisiones administrativas, judiciales y de cualquier otro poder público.

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El anteproyecto parte así de la consideración de que la escucha efectiva constituye una garantía esencial para determinar adecuadamente cuál es el interés superior de cada persona menor de edad.

Para el CGPJ la evolución que recoge la reforma "resulta coherente" con el progresivo desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos en materia de infancia.

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La norma incluye varias modificaciones legislativas dirigidas a adaptar el ordenamiento jurídico a esta nueva orientación, como el Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la legislación sobre asistencia jurídica gratuita, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la normativa de protección de datos.

Todo ello con el propósito de reforzar la escucha de los menores, garantizar su acceso a apoyo psicológico, jurídico y social, mejorar la protección frente a la violencia y consolidar un sistema de protección integral más coherente y efectivo, destaca el informe.

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A lo largo de su informe de 86 folios, el CGPJ plantea algunas sugerencias de técnica normativa y realiza algunas precisiones de redacción, como la de concretar algunos aspectos en relación con la atención específica que plantea para los menores de tres años, víctimas de violencia sexual, de género o vicaria, los que se encuentran bajo protección administrativa y los menores con discapacidad.

El anteproyecto propone expresamente la prohibición de utilizar teorías o criterios sin aval científico que presuman manipulaciones o interferencias adultas sobre los menores.

También, que no procederá fijar la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad o la integridad moral del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, o cuando el juez advierta indicios fundados de violencia doméstica o de género. EFE

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