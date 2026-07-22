El acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, de cuatro años, en Santa Eulària (Ibiza) irá a juicio

Un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años, nieta de su pareja, en la localidad ibicenca de Santa Eulària des Riu será juzgado próximamente por la Audiencia Provincial de Baleares.

La Sección Segunda ha celebrado la mañana la vista previa del procedimiento, que ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.

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Tras este trámite, la Sala deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre finales de 2012 y principios de 2013 cuando el sospechoso se quedaba a cargo de la víctima, entonces de cuatro años.

En al menos una ocasión, la llevó a una habitación, le puso una película y la sometió a tocamientos de carácter sexual.