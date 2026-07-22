Doce comunidades autónomas en aviso por calor y tormentas, seis de ellas en nivel naranja

Madrid, 22 jul (EFE).- La ola de calor mantiene a doce comunidades y a la ciudad autónoma de Ceuta bajo aviso este miércoles por altas temperaturas y tormentas, seis de ellas en nivel naranja (peligro importante) por máximas muy elevadas, incluida Madrid, mientras que en el caso de Andalucía se podrán alcanzar hasta 42 grados.

Se suman a Madrid y Andalucía en nivel naranja por calor las siguientes: Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña (todas ellas además en nivel amarillo -peligro bajo- por tormentas, y asimismo la comunidad andaluza).

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Asimismo, se encuentra en naranja Baleares por altas temperaturas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Otras seis comunidades están en nivel amarillo de aviso meteorológico (peligro bajo) junto con la ciudad autónoma de Ceuta. Por calor y tormentas, están Murcia y la Comunidad Valenciana; por altas temperaturas, además de Ceuta lo están también Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja.

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Se prevén tormentas con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo en el interior de Castellón, de Tarragona y de Valencia, el norte de Murcia, el este de Andalucía y el sureste de Albacete.

Las temperaturas se podrán situar por encima de 35 grados en amplias zonas de la península y Baleares, y de 40 grados en Andalucía, la meseta sur y, puntualmente, las depresiones del nordeste y del sudeste.

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Las máximas llegarán hasta 42 grados en la campiña cordobesa; Guadix, Baza, cuenca del Genil (Granada); valle del Guadalquivir, Cazorla, Segura, Morena y Condado (Jaén).

Serán muy altas también, hasta 41 grados, en la provincia de Albacete en las zonas de Hellín, Almansa, Alcaraz y Segura. Asimismo en la Mancha de Ciudad Real, de Albacete y de Cuenca.

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También en la Comunidad de Madrid las máximas alcanzarán hasta 41 grados en el sur, las vegas y oeste de la comunidad. En el área metropolitana y la zona del Henares serán de hasta 40 grados, y de 37 en la sierra. EFE