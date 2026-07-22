Desalojan a los 380 vecinos de Villanueva de las Cruces (Huelva) por la cercanía del fuego

El Cerro del Andévalo (Huelva), 22 jul (EFE).- La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo completo de Villanueva de las Cruces (Huelva), de unos 380 habitantes, ante la cercanía de las llamas del incendio que afecta desde anoche a un paraje del vecino municipio de El Cerro del Andévalo.

La Junta de Andalucía ha enviado a los vecinos un mensaje 'Es-Alert' en el que les informan de que tienen que abandonar el pueblo y dirigirse a la localidad de Calañas.

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Se recomienda cerrar puertas y ventanas y seguir las indicaciones de operativos en la zona. EFE

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