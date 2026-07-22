Combaten por tierra y aire un incendio forestal declarado en Baza (Granada)

Granada, 22 jul (EFE).- Efectivos del Plan Infoca se emplean este miércoles en labores de extinción, por tierra y aire, de un incendio forestal declarado en el término municipal de Baza (Granada).
En los trabajos de extinción del incendio, declarado esta tarde, participan por tierra 26 efectivos y un vehículo autobomba, según el Infoca.
A ellos se suman por aire dos aviones de carga en tierra y dos helicópteros -uno ligero y otro semipesado-. EFE
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