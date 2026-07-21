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Musso afirma que "grandes momentos volverán" a Argentina

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Juan Musso, portero suplente de la selección argentina, instó este lunes a seguir "con la frente en alto" tras perder con España la final de Mundial y anticipó que "grandes momentos volverán a llegar".

"Se termina un mundial lleno de aprendizajes, muchos momentos de alegría y otros mas difíciles, pero viviéndolo cada segundo con el corazón", dijo el portero del Atlético Madrid en una publicación en la red social Instagram.

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Además, destacó que "fue hermoso poder disfrutar de tantos momentos con este grupo que, aunque se gane o no, es capaz de llenar de orgullo a millones de personas que hacen de Argentina un país único".

"El legado que nos queda para lo que viene representa valores y estándares muy altos, que estamos dispuestos a nunca negociar. La camiseta de Argentina se lleva en el corazón, en el alma y jugando al fútbol como el niño de barrio que cada uno fue. Manteniendo ese espíritu no tengo dudas que grandes momentos volverán a llegar", añadió Musso, que no llegó a tener minutos durante el Mundial ya que Emiliano 'Dibu' Martínez atajó en todos los encuentros.

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"Esto sigue, con la frente en alto y con mas fuerzas que nunca", concluyó Musso. EFE

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