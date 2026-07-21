Melvin Pantzar: "Estoy muy contento de formar parte del Unicaja"

Málaga, 21 jul (EFE).- El base sueco del Unicaja Melwin Pantzar ha afirmado que está "muy contento de formar parte del Unicaja" y "por haber llegado a esta ciudad con gente magnífica y una afición muy grande", y ha añadido que tiene mucha ilusión por jugar "en el Martín Carpena, con todos los compañeros y aficionados".

"Va a ser un año muy bueno y vamos a trabajar duro para que estén contentos", dijo en la presentación como nuevo jugador del Unicaja, al que puede ayudar aportando "sobre todo energía". "Me gusta correr en transición, defender, atacar el aro, puedo hacer un poco de todo de verdad", dijo.

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Paztzar, que estuvo cedido la pasada temporada en el Surne Bilbao Basket, no dudó en fichar por el Unicaja cuando le llamó su agente y le transmitió el interés.

"Dije sí, directamente, de verdad. Es un club muy grande en España, lo han hecho muy bien. No tenía que pensar en nada. Hablan muy bien del club, que ayuda a los jugadores, que la afición está muy bien, y, sobre todo, la ciudad. Era algo fácil para mí y muy contento", apuntó.

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El nuevo jugador del Unicaja ya ha hablado con el técnico cajista Txus Vidorreta y, sobre la posición de base y compartir puesto con Alberto Díaz y el estadounidense Kendrick Perry, detalló que "Alberto es una leyenda de España, y Perry ha jugado en Euroliga y lo hizo muy bien en Málaga".

"Son muy buenos de verdad y podemos juntar juntos", porque "he jugado casi siempre con otro base, sobre todos los años en Bilbao y no veo algo malo una plantilla con tres bases, podemos jugar juntos", afirmó. EFE

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