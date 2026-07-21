La Semana Catalana del Deporte estrena plataforma de entradas y una camiseta oficial común

Barcelona, 21 jul (EFE).- La sexta edición de la Semana Catalana del Deporte (SCE) contará con una nueva plataforma digital de entradas y una camiseta oficial común para las selecciones catalanas, dos de las principales novedades de un evento que reunirá a 4.000 deportistas entre el 24 de agosto y el 31 de octubre.

Así lo anunció este martes, en la sede de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), su secretaria general, Isabel Pérez, durante la presentación de una edición que contará con 120 jornadas de actividad para proyectar el deporte catalán en el ámbito internacional.

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La nueva plataforma de entradas permitirá, por primera vez, centralizar en un único espacio digital toda la oferta de competiciones de las 35 federaciones participantes. Por medio de esta herramienta, los aficionados podrán consultar el calendario, seleccionar los encuentros a los que quieran asistir y adquirir las localidades desde cualquier dispositivo.

Otra de las novedades será la camiseta oficial común que vestirán por primera vez las selecciones catalanas de todas las disciplinas durante la competición, con el objetivo de unificar la imagen del deporte catalán y reforzar el sentimiento de pertenencia entre los deportistas.

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Además, más de 600 personas voluntarias contarán con una camiseta propia diseñada mediante un proceso de cocreación con La Casa de Carlota, un estudio creativo que integra en sus equipos a personas con discapacidad intelectual, como símbolo de los valores de diversidad e inclusión vinculados al evento.

El acto de presentación contó con la participación del conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, y del presidente de la UFEC, Gerard Esteva, quien destacó un proyecto que "pone en valor las selecciones catalanas, cohesiona el territorio y proyecta Cataluña al mundo a través del deporte".

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Por su parte, Álvarez animó a la ciudadanía a participar en una edición que, según señaló, debe servir para "salir a la calle, llenar las instalaciones, descubrir nuevas disciplinas y acercar la actividad física a personas de todas las edades y condiciones".

La presentación también incluyó un diálogo sobre la quinta edición de la GoldenCat, el torneo internacional de hockey patines que se celebrará del 17 al 20 de septiembre y que contará con algunas de las mejores selecciones del mundo, entre ellas la vigente campeona Portugal.

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La ciclista Marina Fernández y el maestro de ajedrez Daniel Alsina han representado la voz de los deportistas participantes en esta edición, que da continuidad a un evento nacido en 1935 y recuperado en 2022 tras casi nueve décadas de ausencia. EFE

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