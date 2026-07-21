Declarado en El Cerro del Andévalo un tercer incendio forestal en la provincia de Huelva

Huelva, 21 jul (EFE).- El Plan Infoca trabaja en un incendio forestal que se ha iniciado poco antes de las 21.00 horas en un paraje de El Cerro del Andévalo, que se une a los dos que afectan a parajes de la provincia de Huelva, en Almonaster la Real y Lucena del Puerto.

El fuego afecta a un paraje denominado 'Los Pajares', en la comarca del Andévalo (centro de la provincia), y moviliza a 24 efectivos en tierra, cuatro autobombas y cuatro buldóceres.

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No ha sido posible activar medios aéreos debido a la llegada de la noche, precisa el Infoca, que indica que el incendio afecta a una masa de eucaliptal.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha descendido a fase de preemergencia, Situación Operativa 0, tras quedar estabilizado, el incendio que afecta a un paraje de la sierra de Aracena, en Almonaster la Real, y ha permitido que vuelvan a sus casas las 300 personas desalojadas de tres aldeas.

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Para controlar las llamas se mantiene en la zona un operativo en tierra, así como en Lucena del Puerto, en la comarca del Condado, donde se mantiene un dispositivo en tierra durante toda la noche. EFE

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