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Amigos de 'Pertur' organizan este sábado en Irun un acto en memoria por los 50 años de su desaparición

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Un grupo de amigos y compañeros de Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur' han organizado este sábado un acto en su memoria en el Puente Avenida de Irun (Guipúzcoa) con motivo del 50 aniversario de la desaparición del que fuera dirigente de ETA político militar (pm).

En un comunicado, los organizadores han recordado que este jueves 23 se cumplirán cinco décadas de la "desaparición forzada" de 'Pertur' y han incidido en que se trata de un hecho que "sigue hoy aún sin esclarecerse".

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Las hipótesis apuntan a que Moreno Bergareche, visto con vida por última vez el 23 de julio de 1976 en Iparralde, habría muerto a manos de sus compañeros de ETA, los 'Bereziak', por sus discrepancias sobre el mantenimiento de la vía militar y armada en los años finales del franquismo y los inicios de la transición; o que habrían acabado con él la extrema derecha o los aparatos del Estado.

Los amigos de 'Pertur' que han organizado el acto han subrayado que el caso "no está prescrito, no es pasado, sigue siendo presente, en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada y promovida por la ONU, y suscrita y ratificada por los Estados de España y Francia, entre otros".

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Al igual que se hizo en 2006 en el 30 aniversario, han organizado este evento abierto al público con el objetivo de "mantener viva su memoria, tanto en el recuerdo de su persona, como en la demanda por conocer quiénes fueron los responsables de su desaparición y el lugar donde pudieran encontrarse sus restos".

Los organizadores han manifestado que, "entre las diferentes hipótesis que se han barajado en estos 50 años, queremos conocer la verdad". "La búsqueda de la verdad es el compromiso que nos une", han recalcado.

En ese sentido, han señalado que quieren que el acto del próximo sábado sea "el reflejo de una exigencia colectiva: la exigencia de que se conozca la verdad de lo que sucedió aquel fatídico 23 de julio de 1976", para lo cual consideran "imprescindible", entre otras cosas, que "se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, investigaciones absolutamente necesarias que no se han realizado en estos 50 años".

Finalmente, han invitado a acudir al acto, que tendrá lugar bajo el lema 'Pertur. Egia nahi', a todas las personas que quieran "sumar su voz a esa exigencia de la verdad". El evento se celebrará a las 12.00 horas en el Puente Avenida de Irun, declarado recientemente Lugar de Memoria Democrática.

La presentación correrá a cargo de Xabier Euzkitze, tendrá una duración aproximada de 40 minutos, y contará, entre otros, con la participación de los bertsolaris Andoni Egaña y Jon Sarasua, y el cantante Petti. Asimismo, se dará a conocer el documento 'Pertur. Egia nahi'.

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