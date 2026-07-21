Albares espera que la próxima cumbre haga una Iberoamérica "más fuerte, unida y presente en el mundo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, va a suponer "una gran oportunidad para mirar hacia adelante" y "hacer de Iberoamérica una comunidad todavía más fuerte, unida y presente en el mundo".

Y es que, ante un mundo "complejo y convulso", el ministro cree que es "más importante que nunca" que la comunidad iberoamericana reafirme sus valores, que son el multilateralismo, la paz, el derecho internacional y la cooperación, y su voz "como bloque".

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Así lo ha manifestado Albares este martes en Santander, con motivo de su participación en el curso de verano 'España en el mundo 2026' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para reflexionar sobre la "complejidad" geopolítica actual.

"Estamos atravesando la crisis mundial más importante de este siglo", ha denunciado el ministro, que ha condenado la "injustificada" agresión rusa contra Ucrania y la escalada "muy preocupante" de bombardeos y ataques "absolutamente injustificados" de Irán a los países de Oriente Medio.

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En cuanto a Oriente Medio, el ministro ha avisado que esta región "afecta directamente" a España, al Mediterráneo, y ve "con mucha preocupación cómo la guerra se está convirtiendo en la única forma que tienen de relacionarse".

Además, ha destacado que la situación es "muy preocupante" por la escalada bélica en torno al estrecho de Ormuz. A su juicio, "tiene que ser la diplomacia, el diálogo y la negociación las que reabran Ormuz y que vuelva a haber un paso libre, seguro".

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También ha lamentado que la guerra de Ucrania "se alarga". En este punto, ha avanzado que España va a "respaldar" a Ucrania "tanto tiempo como sea necesario" para "que una guerra injusta, ilegal, de agresión no tenga premio para el agresor", lo que requiere de seguir ofreciendo ayuda política, de equipamiento militar y, cada vez más, energética y eléctrica.

"Hay que ayudar a Ucrania a ganar la guerra pero, sobre todo, a ganar la paz", ha trasladado el ministro, que ha asegurado que lograr la democracia y la paz en Ucrania va a suponer, en buena medida, "el esquema de seguridad que tenga Europa en su frontera al este".

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El ministro ha advertido que todos estos acontecimientos suponen "crecientes amenazas" contra la democracia, dado que "cuestionan" las reglas internacionales, las instituciones y los principios que durante décadas han sostenido la convivencia internacional.

De esta forma, cree que, en un momento en el que se está decidiendo la configuración del orden internacional de las próximas décadas, cada país tiene que decidir seguir defendiendo y construyendo un orden internacional basado en reglas y en el diálogo, o aceptar "el caos de la fuerza y la arbitrariedad".

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Albares ve "más necesario que nunca" una política de valores "que tenga dirección y sentido" y con "visión a largo plazo y alcance global".

CUMBRE IBEROAMERICANA

Como mejor respuesta a la "encrucijada histórica" en la que se encuentra la humanidad, el titular de Asuntos Exteriores ha reivindicado un multilateralismo "más fuerte" y "más representativo".

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Por ello, ha avanzado que desde el Ministerio están trabajando para que la Cumbre Iberoamericana, que es "la gran cita del multilateralismo en el siglo XXI", sea "un éxito".

Según ha detallado, en la Cumbre se abordará la puesta en marcha de un mecanismo de cooperación iberoamericana en materia de protección civil y de gestión de desastres, que permita prevenir y responder mejor ante las crisis o emergencias medioambientales, como los incendios de la Península Ibérica o el terremoto de Venezuela.

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Asimismo, se tratarán otros asuntos como el fomento de la movilidad iberoamericana de estudiantes y el avance de la inteligencia artificial y de la economía de los cuidados.

El ministro ha indicado que todo esto formará parte de una "renovada" estrategia de cooperación iberoamericana para los próximos años y que, a su juicio, "no debe limitarse a cooperar hacia adentro".

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"Tenemos que actuar como un bloque de países capaz de dialogar, de proponer y de defender posiciones compartidas", ha sentenciado el ministro, que ha subrayado que uno de los objetivos de la Cumbre de Madrid es "ensanchar" los vínculos de Iberoamérica con otros países y otros organismos.

Además, ha apuntado que para hablar de un multilateralismo "eficaz" en el siglo XXI es necesario reformar las instituciones, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que la mujer esté representada en este organismo. "Necesitamos que el próximo mandato sea una mujer", ha dicho.

Finalmente, Albares ha añadido que, con motivo de la Copa del Mundo, ha recibido mensajes de felicitación de parte de los ministros de Asuntos Exteriores de todos los continentes, la práctica totalidad de todos los de la Unión Europea y una inmensa mayoría de los de América Latina, que "iban con España" en la final, lo que "dice mucho de España, de los españoles y de lo que en estos momentos nosotros representamos en el mundo".