Trabajan por aire y tierra en la extinción de un incendio forestal en Lucena (Huelva)

(Actualiza la EX1219 con más datos del siniestro, ahora localizado en Lucena, y de los medios del Infoca)

Huelva, 20 jul (EFE).- Efectivos del Plan Infoca trabajan por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Camino del Tresmadal de Moguer, en la provincia de Huelva, que posteriormente se ha localizado en el paraje El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva).

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Según ha informado el Infoca, la evolución del fuego ha motivado la ampliación de medios tanto aéreos como terrestres.

Inicialmente se han enviado a la zona dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado; este último se ha retirado y se han sumado a las tareas uno ligero y otro pesado.

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Por tierra, el dispositivo terrestre, compuesto por 20 efectivos y dos autobombas, se ha visto ampliado con siete efectivos más. EFE

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