Robles equipara a las Fuerzas Armadas con la selección, ambos "imbatibles"

Madrid, 20 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha establecido un símil entre las Fuerzas Armadas y la victoria de la selección española de Fútbol en la final del mundial y ha subrayado que igual que 'La Roja' es imbatible, "nuestros ejércitos son imbatibles también en su coraje, en su valentía y en su compromiso”.

Así lo ha manifestado Robles durante el acto institucional de imposición de Grandes Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco y de Grandes Cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha informado Defensa en un comunicado.

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La ministra ha subrayado que “igual que todos, España entera, nos sentimos orgullosos del triunfo de ayer, nos sentimos también orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil".

Robles, que ha confesado haber seguido el partido en comunicación con algunos de los ministros de los países en los que hay tropas españolas desplegadas, ha trasladado la felicitación de éstos ante el triunfo español.

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La titular de defensa ha impuesto un total de 19 altas distinciones en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra. EFE