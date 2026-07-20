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Ribera reivindica el respeto a las normas como eje central del proyecto europeo

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San Sebastián, 20 jul (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha reivindicado este lunes el respeto a las normas y al Estado de Derecho para seguir avanzando en la integración europea en un contexto "en el que se alzan voces contra el derecho internacional y la cooperación multilateral".

Ribera ha pronunciado la sesión inaugural del curso de verano de la universidad pública vasca (Euskal Herriko Unibertsitatea, EHU) que se celebra en el Palacio Miramar de San Sebastián y que tiene como objetivo acercar el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea y de su labor al servicio de la ciudadanía a estudiantes, académicos y profesionales.

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En este foro, ha insistido en que el respeto a las normas es "particularmente importante" en un momento en el que, en un mundo "revuelto y turbulento", se alzan voces "en contra del derecho internacional y de la cooperación multilateral a pesar de que sigue siendo el elemento más importante en un proyecto de consolidación de paz y progreso a escala global".

"Somos testigos del uso de la fuerza y de expresiones contrarias al respeto que pensábamos que no íbamos a volver a ver, con debates que parten de una mentira", ha advertido.

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Por ello ha apostado por un sistema de gobernanza europeo en el que "no se tiren las leyes a la cabeza, se apaguen las pantallas y se escuche al otro".

"No podemos dar por hecho que lo conseguido hasta ahora sea indemne. El proyecto europeo nos ha permitido ser los grandes beneficiarios de un espacio que es donde mejor se vive en el mundo. Es nuestra herencia y nuestra obligación conservarlo", ha indicado.

Ribera ha desglosado los tres grandes ejes centrales del proyecto europeo presentados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, relativos al respeto y defensa de los valores, la competitividad y la seguridad.

En este último apartado ha insistido en que la seguridad no solo tiene que ver con la construcción de un espacio común de defensa sino también con una "realidad física" como es el cambio climático que ha provocado incendios como el de Almería con 13 muertos, lo que ha permitido visibilizar que "no es solo una cuestión ambiental".

"El continente más rico no está preparado para un clima diferente" como ha quedado evidenciado en la pasada ola de calor que ha colapsado hospitales, sistemas ferroviarios y ha subido las tasas de mortalidad, ha recordado.

Ribera ha incidido también en que "Europa no puede ser competitiva si la energía es importada", lo que abre "fuentes de vulnerabilidad".

En este sentido ha recordado que el objetivo era alcanzar una tasa de electrificación del 32 % en 2030, pero se ha quedado estancada en el 23 % desde 2015, mientras China ya está en el 34 %. EFE

(foto) (vídeo)

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