Espana agencias

Preocupación y cansancio entre los evacuados por el incendio de Guadalajara

Guardar
Google icon

Humanes (Guadalajara), 20 jul (EFE).- Preocupación y cansancio es la nota común entre los evacuados por el incendio de La Mierla (Guadalajara) que se encuentran en el albergue de emergencia habilitado en Humanes y al que en las últimas horas han llegado vecinos de nuevos municipios afectados, como Hiendelaencia o San Andrés del Congosto.

María del Mar, que reside en Barcelona, había venido a La Bodera donde vive su padre para teletrabajar durante el verano y fue evacuada en la noche del domingo justo cuando España se proclamaba campeona del mundo de fútbol

PUBLICIDAD

Ha pernoctado junto a otras 19 personas de su pueblo en Humanes, a la espera de la evolución del incendio, "con los ánimos un poco fastidiados y también la preocupación, la impotencia de la situación de no poder hacer nada y estar muy pendientes del móvil", ha relatado a EFE.

María José García y su marido llevan desde el sábado en este albergue habilitado por Cruz Roja tras ser evacuados desde Bustares, pueblo al que vienen a pasar los meses de verano desde Barcelona.

PUBLICIDAD

Ha explicado que fue la alcaldesa la que les avisó cuando estaban en casa, y cogieron algunas cosas antes de ir al albergue, donde valoran volver en tren a Barcelona si "la cosa se alarga", aunque, reconoce, "aquí mejor no nos pueden tratar".

Ha indicado que algunos vecinos que tienen ganado decidieron quedarse, si bien la mayoría fueron evacuados.

En similar situación están dos vecinos de San Andrés del Congosto, Silvia y Andrés, que a las 7 de la mañana han recibido un Es Alert para evacuar el pueblo.

Andrés, que necesita una máquina de oxígeno, ha señalado que el domingo ya empezó a notar que le "metía el humo" y ha trasladado a EFE su preocupación.

En Humanes, Cruz Roja cuenta con un dispositivo disponible para atender a cerca de 200 personas y por el que ya han pasado medio centenar de voluntarios.

"Ahora mismo tenemos 86 personas", ha explicado a EFE Isaac Ruiz, presidente de Cruz Roja en la provincia, que ha añadido que hay mucha gente que "tiene viviendas en Guadalajara, en Azuqueca, en zonas cercanas, y probablemente se irán para allá".

Ha agregado que la coordinación con la Junta está siendo "perfecta" y que están derivando a Bienestar Social a las personas con necesidades especiales para llevarlas a residencias o viviendas tuteladas y, al estar ya en el quinto día de incendio, se han puesto en contacto con provincias cercanas como Cuenca y Toledo por si necesitaran refuerzo de personal.

Asimismo y según evolucione el incendio, fuentes de la Junta han confirmado a EFE que en Guadalajara capital podrían habilitarse otros espacios en caso de necesidad. EFE

brl/daa/acm

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados

El Samur realizó 303 asistencias y multiplicó sus esfuerzos durante la madrugada de la celebración

Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

La defensa del expresidente sostiene que no ha encontrado la resolución que permitía acceder al contenido del dispositivo y avisa de que podría promover la nulidad de esas pruebas por una posible vulneración de derechos fundamentales

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

Los hechos habrían transcurrido a las 14:00 horas, según han podido confirmar los vecinos que escucharon gritos dentro de la vivienda

Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

La presentadora explica que está buscando otras opciones con la cadena que considera “su casa”

María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

El vertido se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce: desde 4.500 metros en el Pisueña hasta 1.500 metros en el Llerana

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 65.000 personas siguen su recorrido