Preocupación y cansancio entre los evacuados por el incendio de Guadalajara

Humanes (Guadalajara), 20 jul (EFE).- Preocupación y cansancio es la nota común entre los evacuados por el incendio de La Mierla (Guadalajara) que se encuentran en el albergue de emergencia habilitado en Humanes y al que en las últimas horas han llegado vecinos de nuevos municipios afectados, como Hiendelaencia o San Andrés del Congosto.

María del Mar, que reside en Barcelona, había venido a La Bodera donde vive su padre para teletrabajar durante el verano y fue evacuada en la noche del domingo justo cuando España se proclamaba campeona del mundo de fútbol

PUBLICIDAD

Ha pernoctado junto a otras 19 personas de su pueblo en Humanes, a la espera de la evolución del incendio, "con los ánimos un poco fastidiados y también la preocupación, la impotencia de la situación de no poder hacer nada y estar muy pendientes del móvil", ha relatado a EFE.

María José García y su marido llevan desde el sábado en este albergue habilitado por Cruz Roja tras ser evacuados desde Bustares, pueblo al que vienen a pasar los meses de verano desde Barcelona.

PUBLICIDAD

Ha explicado que fue la alcaldesa la que les avisó cuando estaban en casa, y cogieron algunas cosas antes de ir al albergue, donde valoran volver en tren a Barcelona si "la cosa se alarga", aunque, reconoce, "aquí mejor no nos pueden tratar".

Ha indicado que algunos vecinos que tienen ganado decidieron quedarse, si bien la mayoría fueron evacuados.

En similar situación están dos vecinos de San Andrés del Congosto, Silvia y Andrés, que a las 7 de la mañana han recibido un Es Alert para evacuar el pueblo.

PUBLICIDAD

Andrés, que necesita una máquina de oxígeno, ha señalado que el domingo ya empezó a notar que le "metía el humo" y ha trasladado a EFE su preocupación.

En Humanes, Cruz Roja cuenta con un dispositivo disponible para atender a cerca de 200 personas y por el que ya han pasado medio centenar de voluntarios.

PUBLICIDAD

"Ahora mismo tenemos 86 personas", ha explicado a EFE Isaac Ruiz, presidente de Cruz Roja en la provincia, que ha añadido que hay mucha gente que "tiene viviendas en Guadalajara, en Azuqueca, en zonas cercanas, y probablemente se irán para allá".

Ha agregado que la coordinación con la Junta está siendo "perfecta" y que están derivando a Bienestar Social a las personas con necesidades especiales para llevarlas a residencias o viviendas tuteladas y, al estar ya en el quinto día de incendio, se han puesto en contacto con provincias cercanas como Cuenca y Toledo por si necesitaran refuerzo de personal.

PUBLICIDAD

Asimismo y según evolucione el incendio, fuentes de la Junta han confirmado a EFE que en Guadalajara capital podrían habilitarse otros espacios en caso de necesidad. EFE

brl/daa/acm

(foto) (vídeo)