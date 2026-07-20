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Más de 2.000 peces muertos por un vertido ganadero en el río Pisueña (Cantabria)

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Santander, 20 jul (EFE).- Los agentes del medio natural de Cantabria han recogido más de 2.100 peces muertos en el río Pisueña y su afluente, el Llerana, que ha quedado "arrasado" como consecuencia de un vertido de origen ganadero que se detectó el viernes en Saro.

El vertido ha afectado a 6.000 metros de río: 4.500 en el Pisueña, hasta el puente colgante de Ruda, en Santa María de Cayón, y 1.500 en el Llerana, donde se ha detectado su origen, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

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La Consejería de Desarrollo Rural abrirá un expediente de infracción administrativa contra el responsable del vertido de purines, que podría llevar aparejada una multa de entre 3.000 y 60.000 euros, además de una indemnización que podría superar los 300.000 euros.

En el caso de que se abra una causa penal por un delito ecológico tras la investigación que ha abierto la Guardia Civil, el procedimiento administrativo se paralizaría mientras se resuelve.

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Los agentes del medio natural han recogido 1.998 truchas y 49 anguilas muertas, además de peces de menor valor como picardos, y alevines, que no se pueden contabilizar.

Según el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, el rió Llerana "ha quedado totalmente arrasado y sin vida" mientras que en el río Pisueña el impacto ha sido menor, al tener más anchura y más caudal, aunque se valorará más detenidamente.

Se está valorando también si la cantidad de purines retenida, sobre todo en la presa del Pisueña, es susceptible de seguir causando daños si aumenta el caudal del río, y la posibilidad de hacer una extracción del agua contaminada.

Serdio ha señalado que la afección es grave y el tramo contaminado va a "tardar varios años en recuperarse".

Desarrollo Rural iniciará un programa de recuperación y regeneración de los tramos afectados, que forman parte de Zona de Especial Conservación Pas-Pisueña. EFE

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