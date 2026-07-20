Mañueco conmovido por la tragedia de Ciudad Rodrigo, traslada su pesar a familia del menor

Valladolid, 20 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su pésame a la familia, amigos y compañeros del niño de 13 años que murió esta madrugada al derrumbarse parte de la fuente de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en la que estaban celebrando la victoria de la selección española en el mundial.

En un mensaje a través de su cuenta en X, Mañueco ha lamentado una "inmensa tragedia que nos conmueve a todos y que empaña una jornada que debía ser de alegría. Todo mi cariño en estos momentos tan difíciles".

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"No puedo estar más consternado por esta triste noticia. Me uno al dolor de toda la familia y amigos por esta pérdida. Lo que era un día de celebración se ha convertido en una tragedia para todos los mirobrigenses. Espero la pronta recuperación de los heridos", ha traslado en su cuenta el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado este lunes en Salamanca las condolencia a la familia del menor que falleció esta madrugada en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo en la celebración de la victoria de España en el Mundial.

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El equipo en el que jugaba el niño, el Ciudad Rodrigo Fútbol Club, también ha posteado otro mensaje de tristeza por la muerte de su canterano Adián: "Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España", han lamentado.

"Todo el pueblo y el club estamos consternados por la noticia que hemos recibido en un día muy duro y muy negro en nuestra historia. Nos faltan las palabras en días tan difíciles como los que la vida nos pone en el camino", han añadido en un mensaje de pesar al que se han sumado otros clubes como la Cultural Deportiva Leonesa, el Salamanca UDS y el Meins Avenida de baloncesto femenino.EFE

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