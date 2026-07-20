Localizan numerosas garrafas usadas para capturar pulpos en una zona natural protegida

Melilla, 20 jul (EFE).- La Guardia Civil ha llevado a cabo una actuación contra la pesca ilegal en aguas de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Melilla, donde ha intervenido un elevado número de garrafas flotantes que eran utilizadas como aparejos artesanales para la captura de pulpos.

En una nota, el instituto armado ha informado de que estas artes de pesca ilegales eran garrafas plásticas de tamaño medio unidas por sedal a poteras con elementos reflectantes o brillantes y patas de pollo para atraer a las capturas, halladas en las proximidades del Barranco del Quemadero por el Equipo de Actividades Subacuáticas (GEAS).

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Los presuntos implicados, que fueron identificados en los alrededores de la zona, habían provocado de este modo una elevada presión pesquera sobre un ecosistema de alta sensibilidad, dado el gran número de aparejos desplegados.

Los agentes informaron a los presuntos autores de la prohibición de dichas artes ilegales, agravada por el lugar de dicha práctica, una zona de especial conservación integrada en la Red Natura 2000 que supone un lugar de protección de la biodiversidad y aseguramiento de especies marinas.

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Los hechos han sido comunicados a la autoridad competente para propuesta de sanción. EFE

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