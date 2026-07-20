Expulsan de España a 126 multirreincidentes detenidos desde enero en Barcelona

Barcelona, 20 jul (EFE).- Un total de 126 multirreincidentes detenidos en Barcelona el primer trimestre de 2026 han sido expulsados de España, 45 de ellos mediante acuerdo judicial, en el marco de los dispositivos contra la delincuencia reincidente desplegados en Cataluña, que en la primera mitad de 2025 ejecutaron 130 expulsiones.

Las operaciones realizadas desde enero han permitido identificar a más de 7.330 personas y detener a 80 por infracciones de la legislación de extranjería, según los datos compartidos este lunes por la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, en la Junta Local de Seguridad de Barcelona.

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La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado, además, un total de 33 grupos de crimen organizado, seis de ellos de forma conjunta con los Mossos, y han intervenido más de 3,5 toneladas de droga en actuaciones vinculadas a la capital catalana, donde García-Calvillo ha reivindicado la cooperación de los distintos cuerpos policiales y el “papel clave” de cada uno de ellos.

La Policía Nacional ha participado junto a los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana en un total de 15 dispositivos conjuntos en la vía pública durante el primer semestre del año, principalmente en el marco de las operaciones Fénix y Kanpai contra la multirreincidencia.

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De las más de 7.330 personas identificadas, 85 han sido trasladadas a dependencias policiales y 80 han sido detenidas por infracciones de la legislación de extranjería.

En el mismo periodo se han ejecutado 126 expulsiones cualificadas, 45 de ellas acordadas judicialmente, lo que supone un 13 % más de las que se ejecutaron por esta vía durante el primer trimestre de 2025. EFE

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