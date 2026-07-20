En libertad el detenido por los incendios intencionados de Hermisende (Zamora)

Zamora, 20 jul (EFE).- El hombre detenido por su presunta implicación en los incendios forestales intencionados que se declararon en distintos lugares del municipio de Hermisende (Zamora) ha quedado en libertad, aunque sigue investigado por un supuesto delito de incendio, tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia de Puebla de Sanabria (Zamora).

El hombre detenido, que pasó a disposición judicial el domingo, está en libertad sin medidas cautelares, han detallado a EFE fuentes judiciales, que han precisado que aunque la Guardia Civil investigó hasta quince delitos de incendios cometidos en las últimas semanas, por el momento se le investiga únicamente por un delito de incendio y de los otros casos aún no existen más pruebas que la coincidencia del "modus operandi".

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Pese a ello, las diligencias de investigación continúan y todavía no se han recibido todos los informes de la causa.

En cuanto al segundo investigado por la Guardia Civil, aún no forma parte como investigado en las diligencias judiciales, han precisado dichas fuentes.

El pasado sábado, la Guardia Civil informó de la detención de un hombre y la investigación de otro, de 31 y 32 años, por su supuesta implicación en quince incendios en el municipio de Hermisende, de los que diez fueron en el anejo de San Ciprián.

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Los incendios causaron alarma social entre los vecinos de los pueblos del Ayuntamiento de Hermisende y uno de ellos se produjo en una vivienda habitada de San Ciprián en la que sus moradores corrieron "grave riesgo", precisaron desde el Instituto armado.

La investigación de esos incendios la llevó a cabo el Seprona de la Guardia Civil de Zamora, con apoyo de otras unidades y de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del operativo Infocal de Castilla y León. EFE

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