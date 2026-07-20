Espana agencias

El Tribunal de Cuentas se plantea no amnistiar los gastos del procés si los sufragó la UE

Guardar
Google icon

(Actualiza la NA1283, con detalles de la providencia dictada por el Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso EFE)

Barcelona, 20 jul (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha preguntado a acusaciones y defensas si cabe la posibilidad de no amnistiar a la treintena de exaltos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos el expresident Carles Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea (UE) para sufragarlos.

PUBLICIDAD

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Cuentas ha dado este lunes un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía y presenten "la documentación que estimen oportuna" sobre el origen de los fondos que sufragaron el 'procés', después del aval de la justicia europea al perdón de la malversación.

Las defensas de los encausados, entre los que también figuran el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresidente catalán Artur Mas, consideran que el Tribunal debería amnistiar de forma inmediata a los encausados, una vez la justicia europea resolvió la semana pasada las cuestiones prejudiciales que este le elevó sobre la responsabilidad contable del 'procés'.

PUBLICIDAD

La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, no obstante, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluye en su sentencia que la ley de amnistía no choca con la normativa comunitaria, pero siempre que los actos investigados estén vinculados a fondos "que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste".

De acuerdo con ese artículo de la sentencia, el Tribunal de Cuentas plantea a las partes "la posibilidad de que no resultase aplicable" la ley de amnistía a los encausados por los gastos del 'procés', "en caso de que se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión, o administrados por la Unión, o por cuenta de esta".

La providencia concede diez días a las partes para formular alegaciones y presentar la documentación que estimen oportuna sobre la cuestión, "con suspensión del plazo para dictar la resolución definitiva que proceda", sin que "ello suponga prejuzgar el fallo definitivo".

La causa, que quedó suspendida a raíz de la presentación de las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea, afecta a una treintena de excargos del Govern, a quienes la Fiscalía reclama 3,4 millones de euros por los gastos del 'procés' y que tienen depositadas fianzas millonarias para garantizar su responsabilidad contable.

Además de la Fiscalía, que en su día se opuso a que el Tribunal de Cuentas consultara a la justicia europea sobre la amnistía, en la causa por la responsabilidad contable de los gastos del 'procés' está personada como acusación la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC).

El Tribunal de Cuentas ha informado de la providencia en un comunicado en el que recuerda que la justicia europea ha admitido las ocho cuestiones prejudiciales que planteó y ha rechazado "las alegaciones de los demandados que cuestionaban la independencia e imparcialidad del Tribunal de Cuentas".

Asimismo, el comunicado insiste en que, en dos de las cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Luxemburgo ha concluido que la ley de amnistía "es contraria en los aspectos que analiza el derecho de la Unión Europea", al imponer la obligación de los tribunales de resolver sobre el perdón en un máximo de dos meses y levantar las medidas cautelares fijadas, sin esperar a que las instancias europeas resuelvan las cuestiones prejudiciales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tarta costrada soriana, el postre tradicional con hojaldre, crema pastelera y nata ideal para celebrar

Todas las confiterías y pastelerías de Soria ofrecen este tradicional milhojas, aunque también podemos animarnos a prepararlo nosotros mismos en casa

Receta de tarta costrada soriana, el postre tradicional con hojaldre, crema pastelera y nata ideal para celebrar

Un reencuentro histórico en Zarzuela: la Selección se reúne con la familia real tras conquistar el Mundial ante Argentina

Apenas unas horas después de la victoria, los jugadores y el cuerpo técnico de La Roja han acudido al Palacio de la Zarzuela para compartir el triunfo con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía

Un reencuentro histórico en Zarzuela: la Selección se reúne con la familia real tras conquistar el Mundial ante Argentina

Resultados ganadores del Super Once del 20 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 20 julio

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Julio Martínez Sola asegura que José Luis Rodríguez Zapatero le llamó desde “un número oculto” y le trasladó que su intervención podría ayudar a la aerolínea a acceder a financiación pública

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Caminar con las manos detrás de la espalda revela detalles del estado de ánimo, según la psicología

El lenguaje corporal puede ser símbolo de algunos aspectos emocionales como introspección, concentración, confianza o calma emocional

Caminar con las manos detrás de la espalda revela detalles del estado de ánimo, según la psicología
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

“¡Oh Ferran!”: de “ser muy criticado” durante el Mundial 2026 a vestirse de Iniesta y dar la segunda estrella a España

La emotiva carta de Iñaki Williams a su hermano Nico después de ganar el Mundial: “Has puesto nuestro apellido en el infinito”

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial: del tatuaje de Cucurella a los cambios de look de Lamine o Ferrán

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella