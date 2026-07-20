El tráfico de datos en las telecos en España subió hasta un 30 % en la final del Mundial

Madrid, 20 jul (EFE).- Los operadores de telecomunicaciones registraron un incremento del tráfico de datos de hasta el 30 % durante la final del Mundial de fútbol de 2026, disputado este domingo entre España y Argentina, según los datos aportados por Telefónica y Vodafone España este lunes.

Telefónica registró un aumento de descarga de datos durante la final del mundial de un 30 % en comparación al marcado antes de que se disputara el partido entre España y Argentina, según han informado fuentes del operador.

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En cuanto al pico de tráfico de la red de Telefónica de este domingo, fue un 20 % superior al del domingo anterior, el 12 de julio.

Telefónica ha apuntado que el aumento del tráfico de datos fue superior el día de la semifinal, cuando España jugó contra Francia, el pasado 14 de julio, en el que se registró un incremento del 42 %, con respecto al momento previo al encuentro.

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Por su parte, Vodafone España ha explicado, en un comunicado, que el tráfico de datos creció un 15 % después del inicio de partido con respecto al domingo anterior y alcanzó su punto máximo a las 22.00 horas.

Tras el partido, el uso de datos volvió a dispararse hacia las 00:15 horas, en pleno apogeo de la celebración de la afición y, a partir de la 1:00 horas, inició un descenso pronunciado hasta situarse en niveles normales para dicha hora.

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Sin embargo, desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, hora del comienzo del partido, el tráfico descendió con respecto al mismo día de la semana anterior.

Los operadores no han comunicado incidencias. EFE