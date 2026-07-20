El Palacio Real de Madrid se iluminará de rojo para celebrar la victoria de España

Madrid, 20 jul (EFE).- Las cuatro fachadas del Palacio Real de Madrid se iluminarán de rojo esta noche para celebrar la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial 2026, desde la puesta de sol hasta las 2.00 horas.

Con una inversión de 1.501.932 euros procedentes de fondos europeos, Patrimonio Nacional, el organismo público que gestiona los bienes vinculados a la Corona, ha renovado el alumbrado y ha instalado proyectores RGBW en todas las fachadas para destacar los detalles más característicos del Palacio.

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Estos hacen posible la creación de escenas con luces de colores, como la de esta noche, así como el ajuste de la tonalidad de luz blanca más adecuada para los diferentes materiales de las paredes del edificio, que se iluminará esta noche por primera vez del color del equipo español.

Con esta actualización a tecnología LED, la institución ha reducido el consumo de energía primaria en más de un 30%.

Además, se han añadido también luminarias blanco cálido en el Patio del Príncipe.

Esta actuación se suma a otras intervenciones de Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid, con una inversión total de más de 18 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Entre ellas, se encuentran la reforma del Centro de Recepción de Visitantes y de la Real Botica, la rehabilitación de la Real Armería, la renovación de las cubiertas o la restauración del túnel de Villanueva. EFE