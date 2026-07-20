El Gobierno Vasco pacta con los médicos mejoras en las guardias y el salario

Vitoria, 20 jul (EFE).- El Gobierno Vasco ha firmado un acuerdo con el Sindicato Médico de Euskadi (SME) en el que se recogen medidas relativas a las condiciones de desempeño profesional del personal médico y facultativo especialista, con la mejora y revisión del modelo de retribución y libranza de las guardias.

El acuerdo se ha cerrado este lunes entre el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y el SME en el marco de la reunión de la Mesa Sectorial del sistema sanitario vasco en la que se sientan representantes de los principales sindicatos con presencia en este sistema.

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Todos ellos, salvo el protagonista de la firma, se han levantado de la mesa en protesta por la decisión del Gobierno Vasco de negociar y acordar mejoras únicamente para el personal médico y por considerar que estas no solucionarán problemas que creen estructurales en Osakidetza.

Ante los desacuerdos con el Ministerio de Sanidad por el anteproyecto de ley del estatuto marco, el Gobierno Vasco mantiene una vía propia de negociación con los sindicatos del ámbito médico.

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El acuerdo ha sido firmado hoy tras varias reuniones bilaterales con el Sindicato Médico de Euskadi (SME), que ha destacado que mejora de forma "inmediata" las condiciones laborales sobre todo en lo que se refiere a "descansos, conciliación familiar y reconocimiento de la penosidad".

Además, ha apuntado que abre la posibilidad de seguir avanzando en mejoras para el colectivo que requieren de un "análisis sosegado y profundo" del sistema sanitario.

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Por su parte, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha defendido que el acuerdo recoge "respuestas proporcionadas a un problema específico" y ha insistido en que, frente a la "confrontación estatal en torno al Estatuto Vasco", en Euskadi se ha apostado por la negociación. EFE