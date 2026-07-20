EH Bildu rechaza las agresiones a aficionados de la selección en el País Vasco y Navarra

San Sebastián, 20 jul (EFE).- EH Bildu ha rechazado este lunes "las agresiones de este fin de semana a varios aficionados de la selección española" de fútbol en distintos puntos del País Vasco y Navarra, al tiempo que ha hecho un llamamiento "a defender el derecho de la selección de Euskal Herria a participar en las competiciones internacionales por vías pacíficas y democráticas".

"EH Bildu quiere volver a reivindicar el derecho que asiste a este país, a Euskal Herria, a ser reconocida como nación y, por lo tanto, a participar en las competiciones deportivas internacionales en igualdad de condiciones con el resto de las naciones del mundo", señala la formación soberanista en un comunicado.

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En esta línea, EH Bildu hace un llamamiento a "impulsar dinámicas populares y políticas e institucionales que articulen y operativicen políticamente" la "amplia mayoría social" que, a su juicio, existe "en favor de ese objetivo". EFE