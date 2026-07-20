Di María saluda a sus excompañeros tras derrota ante España: "Son historia, son leyendas"

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- Ángel Di María, futbolista del argentino Rosario Central y exintegrante del seleccionado argentino, saludó este domingo a sus excompañeros tras la derrota por 1-0 en la final del Mundial ante España, destacó el orgullo del país por el seleccionado y resumió: "Son historia, son leyendas".

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", expresó el futbolista de 38 años, campeón con la Albiceleste en Catar 2022 y bicampeón de América (2021 y 2024).

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"Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país", agregó 'el Fideo', que se retiró del seleccionado a mediados de 2024.

Di María no fue el único integrante del plantel campeón en Catar 2022 que saludó al equipo tras la derrota.

Paulo Dybala, delantero del Roma italiano, compartió una publicación de la cuenta oficial de la Albiceleste con el mensaje "gracias selección", algo que hizo también Marcos Acuña, también campeón en 2022 y que estuvo cerca de integrar la convocatoria para el Mundial 2026.

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Germán Pezzella, zaguero de River Plate e integrante de aquel equipo campeón, publicó un corto mensaje en Instagram reconociendo al equipo: "Agradecimiento eterno, los quiero mucho".

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó este domingo a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia.

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El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro. EFE