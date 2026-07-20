Espana agencias

Di María saluda a sus excompañeros tras derrota ante España: "Son historia, son leyendas"

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- Ángel Di María, futbolista del argentino Rosario Central y exintegrante del seleccionado argentino, saludó este domingo a sus excompañeros tras la derrota por 1-0 en la final del Mundial ante España, destacó el orgullo del país por el seleccionado y resumió: "Son historia, son leyendas".

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", expresó el futbolista de 38 años, campeón con la Albiceleste en Catar 2022 y bicampeón de América (2021 y 2024).

PUBLICIDAD

"Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país", agregó 'el Fideo', que se retiró del seleccionado a mediados de 2024.

Di María no fue el único integrante del plantel campeón en Catar 2022 que saludó al equipo tras la derrota.

Paulo Dybala, delantero del Roma italiano, compartió una publicación de la cuenta oficial de la Albiceleste con el mensaje "gracias selección", algo que hizo también Marcos Acuña, también campeón en 2022 y que estuvo cerca de integrar la convocatoria para el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Germán Pezzella, zaguero de River Plate e integrante de aquel equipo campeón, publicó un corto mensaje en Instagram reconociendo al equipo: "Agradecimiento eterno, los quiero mucho".

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó este domingo a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presenciado el triunfo de La Roja, que se ha decidido con un gol de Ferrán en la prórroga

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé