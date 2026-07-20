Chris Ramos, noveno fichaje del verano en el Real Oviedo

Oviedo, 20 jul (EFE).- El Real Oviedo y el Botafogo brasileño han alcanzado un acuerdo para la cesión de Chris Ramos, que se convierte en el noveno fichaje del verano del club oviedista en el regreso de los azules a Segunda División tras su descenso del pasado curso.

Delantero de 29 años, Chris Ramos (Cádiz, 1997) regresa al fútbol español tras disputar 21 partidos y marcar 5 goles en el campeonato brasileño, competición a la que llegó tras jugar en el Valladolid, Lugo y Cádiz, entre otros.

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Los gaditanos pagaron en su día traspaso al Lugo cuando jugaban en Primera División y en los últimos meses ingresaron otro traspaso por el futbolista.

Ahora, Chris Ramos refuerza el ataque de los de Julián Calero, demarcación en la que el Oviedo cuenta hasta el momento con Víctor Mingo, Joaquín Delgado y Alexandru Isfan, que hasta este lunes era el octavo y último fichaje azul.

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Se espera que el Oviedo fiche un delantero más a lo largo del verano.

Ramos, todavía en Brasil, se incorporará a los entrenamientos a principios de agosto.

Se trata del noveno fichaje del verano en el Real Oviedo tras los de Pablo Sáenz, Youness, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez, Víctor Mingo, Aritz Aldasoro y Alexandru Isfan.

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El Oviedo inició esta mañana en El Requexón su tercera semana de pretemporada y el sábado, a partir de las 19:30 horas y en el Carlos Tartiere, jugará ante el Deportivo de La Coruña su segundo amistoso de preparación. EFE

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