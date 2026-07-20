‘Bacanal’ reivindicará la celebración de la vida y el arte para cuestionar los límites

Mérida, 20 jul (EFE).- El cuarto estreno del Festival Internacional de Teatro de Mérida, ‘Bacanal’, es una de las propuestas más singulares de esta 72 edición, pues, en combinación de texto y danza, reivindicará “la celebración de la vida, la comunidad y la capacidad del arte para cuestionar los límites impuestos y recuperar aquellos que nos hace plenamente humanos”.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa el director del certamen, Jesús Cimarro, quien ha asegurado que esta propuesta “trasciende las fronteras del teatro convencional para convertir el escenario en un espacio de encuentro entre la palabra, la danza, la emoción”, ya que en esta ocasión invitará al espectador “a formar parte de una auténtica experiencia colectiva”.

PUBLICIDAD

El autor del texto, Juan Carlos Rubio, ha explicado que es una especie de homenaje en el que han cogido pedazos de “obras ya contadas” con el foco en “ese conflicto intergeneracional”, con el fin de “tender la mano a lo que hemos sido para entender lo que somos y hacer un espectáculo muy lúdico donde realmente la palabra fuera un aporte más a la creación”.

La actriz Toni Acosta ha subrayado que este es “un espectáculo tremendamente exigente y agotador físicamente” bajo la dirección de Chevi Muraday, que ha insistido en que “el objetivo es poder destrozar al público en el buen sentido de la palabra” en una obra que “habla de resistencia y luminosidad”, por lo que solicitan al público que acudan vestidos de blanco.

PUBLICIDAD

“Venid de blanco para esta unificación y de sentir el mismo latir y de verse iluminado por el que tengo al lado”, ha incidido.

Además, ha apuntado a la importancia de haber traído lo que para él es “una propuesta arriesgada porque el que no asume el riesgo y no imagina, no está vivo”, y por ello durante dos años han confeccionado “poco a poco este divertimento, este encuentro tan necesario en este mundo tan hostil que estamos viviendo”.

PUBLICIDAD

“Este mundo de prohibiciones, este mundo de rechazos, este mundo de tú no vales y 'Bacanal' habla de escuchar al otro, de escucharse a uno mismo, que el pulso continúe, que el cuerpo es necesario y que el latido va a seguir continuando”, ha resumido, tras lo que ha añadido que “quien prohíbe el movimiento se prohíbe la libertad”.

Por su parte, el actor Carlos Hipólito, quien debutará junto a su mujer, Mapi Sagasete, y su hija Elisa Hipólito, ha recalcado que ‘Bacanal’ es una obra “poco convencional” y quien desee verla “llevará durante años una huella imborrable, porque las imágenes creadas son extraordinariamente bellas”.

PUBLICIDAD

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha recalcado que el festival “profundiza en los mitos de la cultura grecolatina desde diferentes miradas y sobre todo desde diferentes propuestas”.

“Portan el fenómeno de una cultura clásica que nos ha conformado como pueblo y sociedad” porque “se adentran a dialogar con el presente demuestran que son atemporales y miles de años después nos ayudan a conocer y a desentrañar la naturaleza humana y sobre todo la sociedad de hoy en día”, ha añadido.

PUBLICIDAD

‘Bacanal’ contará con 18 intérpretes en escena entre actores y bailarines del Conservatorio de Cáceres y la compañía ‘Losdedae’. EFE

pmp/cgr

(foto)