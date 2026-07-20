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Aficionados Europeos respaldan petición a FIFA sobre marco de integridad para Mundial 2030

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Redacción deportes, 20 jul (EFE).- El colectivo de asociaciones de aficionados europeos de fútbol ("Football Supporters Europe") agradeció este lunes la iniciativa del Consejo de Europa de pedir a la FIFA "un marco de integridad de la Copa del Mundo 2030 antes de que se juegue".

"Cuando las reglas se doblan bajo presión, todo resultado está abierto a la duda. FSE acoge con satisfacción los comentarios del secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, sobre la erosión de la integridad en esta Copa del Mundo y apoya su llamada a un marco de integridad más sólido de cara a 2030", señaló en respuesta al comunicado de este.

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Berset señaló en el mismo que "la influencia política también se ejerce ya hasta en el propio terreno de juego". "Una sanción fue suspendida durante la competición después de que un jefe de Estado llamara al presidente de la FIFA. Cuando las reglas se eluden debido a las presiones, cualquier resultado puede ser puesto en entredicho", cuestionó.

En la misma línea, FSE consideró que "cuando las reglas se doblan bajo presión, todo resultado está abierto a la duda" y apoyó la iniciativa del Consejo de Europa ante el próximo Mundial que organizarán de forma conjunta España, Portugal y Marruecos, con partidos en su fase inicial en Argentina, Paraguay y Uruguay para celebrar el centenario de la competición en este último país.

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El comunicado del secretario general del Consejo de Europa aludió a la llamada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo al de la FIFA, Gianni Infantino, para que anulase la suspensión de un partido por una roja a la estrella de la selección estadounidense, Folarin Balogun, tras su expulsión en los dieciseisavos del mundial ante Bosnia. La sanción fue levantada temporalmente y Balogun participó en la derrota en octavos ante Bélgica (1-4), en medio de la indignación general.

"La propuesta que dirijo a la FIFA es la de organizar un 'tercer tiempo'. Se trataría de iniciar desde esta misma noche un diálogo constructivo, con el fin de preparar el marco de integridad que se aplicará en la Copa del Mundo de 2030", reclamó antes de la final en la que España ganó su segundo título frente a Argentina en la prórroga (1-0), anoche en Nueva York. EFE

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