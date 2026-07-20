Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Cádiar (Granada)

Granada, 20 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este lunes cinco medios aéreos en apoyo a los terrestres para combatir un incendio declarado en un paraje de Cádiar, en la Alpujarra de Granada.

Según han informado fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado en un paraje conocido como Cortijo de la Barranquilla de este municipio alpujarreño de unos 1.500 vecinos.

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El Infoca ha activado tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra que refuerzan la labor de 30 bomberos forestales y una autobomba. EFE

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