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Activan el dispositivo de prevención por el avance del incendio de Guadalajara hacia Soria

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Soria, 20 jul (EFE).- La Diputación Provincial de Soria ha activado este lunes un dispositivo de prevención y apoyo ante el incendio forestal declarado en la provincia de Guadalajara, cuya evolución podría afectar a los términos municipales sorianos de Retortillo, Arenillas y Barcones.

Según ha informado la Institución Provincial, la evolución del fuego se está siguiendo en estrecha coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades municipales de la zona, por lo que se han movilizado, por el momento, una motoniveladora, para labores de apertura y refuerzo de cortafuegos, un camión mixto y dos camiones cisterna.

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Además a este dispositivo se suman los efectivos de los parques de bomberos de San Esteban de Gormaz y de El Burgo de Osma, que permanecen movilizados y en disposición de intervenir.

Por otra parte, la Diputación ha solicitado la colaboración de los agricultores de Retortillo, Arenillas y Rello para labores de perimetrado con su maquinaria agrícola, un apoyo fundamental para contener el avance de las llamas en un primer momento.

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A esta petición se ha sumado también Asaja Soria que ha demandado ayuda a los agricultores de la provincia para que acudan "con tractores, aperos y cubas" a los puntos seguros de organización establecidos por Medio Ambiente en la zona de Retortillo y Barcones, ante la posibilidad de que el fuego pueda entrar en la provincia en las próximas horas.

Asimismo, la Diputación ha trasladado a los alcaldes de los tres municipios la necesidad de mantener un estado de precaución y de seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

Además, desde el área de Servicios Sociales, se ha activado un protocolo específico para las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en la zona y se ha habilitado la Residencia de El Burgo de Osma, que cuenta con plazas reservadas para acoger a las personas que pudieran necesitar ser trasladadas.

Asimismo, se han habilitado varias ubicaciones para una posible evacuación del conjunto de la población de los tres municipios, entre ellas Berlanga de Duero, el albergue y el polideportivo municipal.

Ante esta situación de alerta, la Diputación de Soria ha hecho un llamamiento a la población de la zona para que actúe con máxima precaución, siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia y colabore con el dispositivo desplegado. EFE

aal/mr/acm

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