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Abuelo de Pedro Porro: "deseo con toda mi alma y corazón fundirme en un abrazo con él"

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Don Benito (Badajoz), 20 jul (EFE). Antonio Sauceda, abuelo del internacional español Pedro Porro, ha asegurado este lunes que está deseando "con toda mi alma y mi corazón" encontrarse con su nieto tras la conquista del mundial de fútbol y fundirse con él en un abrazo cuando regrese a Don Benito.

"Lo deseo con toda mi alma, mi corazón y mi vida", ha confesado Sauceda, visiblemente emocionado, durante un encuentro con los medios en su domicilio de la localidad pacense, donde siguió la final acompañado por parte de su familia.

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El abuelo del futbolista ha recordado que estuvo muy presente durante la infancia de Porro y que lo acompañó desde que comenzó a jugar al fútbol con cuatro años hasta que, a los catorce, ingresó en la cantera del Rayo Vallecano.

"Lo mismo que lo llevé desde los cuatro años hasta que lo llevé al Rayo, lo voy a seguir haciendo de aquí para adelante. El nieto es el nieto y eso es lo que más vale en el mundo entero", ha afirmado.

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Sauceda todavía no había podido hablar este lunes con el campeón del mundo, aunque confiaba en hacerlo próximamente. "Él respeta mucho a su abuelo y yo a él, por supuesto, porque se lo merece. Es un figura", ha añadido.

También ha evocado la estrecha relación que Pedro Porro mantuvo con su abuela, fallecida, quien participó activamente en su crianza.

Según ha explicado, al futbolista le encantaban los habichuelos y la tortilla de patatas que ella preparaba.

"El día que murió dijo que se había muerto su madre, no su abuela", ha relatado Sauceda entre lágrimas, antes de admitir que la ausencia de su mujer ha estado muy presente durante estos días de celebración.

El abuelo del jugador se ha mostrado además orgulloso por la concesión a Porro de la Medalla de Extremadura, anunciada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la victoria de España en el Mundial. "Se lo merece todo", ha subrayado.

Sauceda, que tiene siete nietos y tres bisnietos, ha afirmado que quiere a todos por igual, aunque ha reconocido que Pedro Porro "se lleva la palma" por haberlo criado desde pequeño.

"Cuanto más difíciles se le ponen las cosas, mejor las hace", ha señalado sobre el carácter competitivo del lateral dombenitense, antes de expresar su deseo de verlo regresar a su ciudad: "Qué ilusión más grande. Ya tengo ganas de verlo".

Por su parte, el jugador extremeño, en declaraciones tras el partido, ha indicado que "es un sueño que vas buscando desde pequeñito" y ha podido llevar a cabo unas palabras que le dijo su abuelo: "Traémela a casa hijo". EFE

ssv/pcm/jpd

(foto) (video)

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