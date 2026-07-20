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32 pueblos evacuados en el incendio de Guadalajara, fuera de su capacidad de extinción

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Toledo, 20 jul (EFE).- El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" y está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones.

Así lo ha trasladado este lunes a mediodía en declaraciones a los medios el director de la emergencia, Juanjo Fernández, quien ha explicado que la estrategia de defensa de las poblaciones implica que no se puede tener un control de frente continuo, y esa discontinuidad entre núcleos de población "provoca nuevas reactivaciones".

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En todo caso, ha subrayado que el hecho de que el fuego esté fuera de su capacidad de extinción no significa que no puedan "hacer nada", sino que se han establecido esas estrategias defensivas y también ataques indirectos con cortafuegos y, "solamente durante la noche, cuando las condiciones lo permiten, con fuego técnico".

Además, ha relatado que la inversión térmica que se produce durante la noche provoca mucho humo e impide que los medios aéreos puedan trabajar desde primera hora de la mañana, en cambio cuando el sol empieza a calentar provoca reactivaciones a partir de media mañana.

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Fernández ha confirmado que el fuego tiene un perímetro superior a 100 kilómetros y la zona más compleja se encuentra al norte, donde hay áreas boscosas y con mayor combustible, mientras que en el área de Atienza (Guadalajara) el combustible es herbáceo y más "fácil de trabajar".

Asimismo, el director de la emergencia ha confirmado la evacuación de un campamento en el entorno de Somolinos (Guadalajara) que no corría peligro "de manera inminente", pero ha explicado que como la evacuación se hace "de forma programada y anticipada" se ha dispuesto un autobús para desplazar a los menores.

Fernández ha añadido que cuentan con la colaboración de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León, de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y que a lo largo de este lunes se incorporan medios de Andalucía, además de maquinaria pesada movilizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME), que son "equipos difíciles de transportar por carretera pero es importante contar con ellos para las labores que se están realizando".

El director de la emergencia ha recordado que son 26.000 las hectáreas afectadas, y que el fuego avanzó el tercer día lo mismo que había avanzado en los dos días anteriores, "lo que genera una gran velocidad de propagación en el eje principal del fuego, de la cabeza a la cola, pero también hay una tasa de crecimiento" por áreas.

El origen del incendio, ha apuntado, se investiga desde el primer día, pero ha abogado por dejar trabajar a las brigadas de investigación para determinar la causa. EFE

brl/daa/icn

(Foto)(Vídeo)

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