Uribes: “España ha demostrado ser el gran equipo de este Mundial”

Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), aseguró que España, antes de la final del Mundial 2026 de este domingo contra Argentina, ya ha “demostrado que es el gran equipo” del torneo y espera poner el broche con la segunda estrella de campeones del mundo.

“Con mucha ilusión y muchos nervios. Ya con la sensación de orgullo de una selección que ha llegado hasta aquí con mucha solvencia y eso hay que subrayarlo. Pase lo que pase en la final, espero que ganemos. España ha demostrado que es el gran equipo de este Mundial y ese es un valor que ya nos lo llevamos, ahora vamos a jugar y, si hacemos nuestro juego, seguro que ganamos”, dijo a EFE durante un evento en Little Spain, en Nueva York, con motivo de la final del Mundial.

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Además, destacó la ilusión que se vive en España y en Nueva York con la selección española.

“Llevo dos días aquí porque vine a una reunión con Naciones Unidas para cuando nos toque recoger el testigo de organizar el Mundial, con el embajador nuestro aquí, Héctor Gómez, Iberoamérica… llevo dos días fuera de España, pero la percepción, también aquí en nueva York, es de mucha ilusión”, aseguró.

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“España está viviendo esto como lo que es, un acontecimiento histórico. En lo deportivo y en lo social e identidad como país y proyección para el mundo. Somos una selección diversa, con jugadores diferentes, pero que son capaces, como una orquesta perfecta, de tomar la mejor armonía. Espero que la toquen otra vez y que salgamos de aquí felices”, completó. EFE

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