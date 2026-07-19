Uribes asegura que España tiene "fuerza" para acoger final 2030 al "liderar el proyecto"

Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), mostró su confianza en que España sea la que acoja la final del próximo Mundial, en 2030, ya que haber “liderado el proyecto” desde su inicio le da, en su opinión, “fuerza y moral” para conseguir un objetivo en el que trabajan.

“Estoy aprendiendo, mirando y observando para diseñar el mejor Mundial de la historia que será el del 2030 y trabajando para que la final sea en España, que es una decisión que toma la FIFA. No se tomará ahora, habrá que esperar. Nosotros hemos liderado este proyecto, primero con Portugal solo y luego con Marruecos y eso nos da mucha fuerza y moral”, dijo a EFE durante un evento en Little Spain, en Nueva York, con motivo de la final del Mundial.

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“Y nos ayuda la experiencia de España en la organización de grandes eventos. Vamos a tener en 2031 la Ryder Cup -golf-, hemos hecho grandísimos encuentros de deporte en España y lo hacemos muy bien, desde el punto de vista de la organización y lo deportivo. Esto es un aval frente al mundo para que FIFA nos tenga muy en cuenta”, completó.

Además, Uribes criticó el precio de las entradas en el Mundial 2026 y aseguró que no se repetirá en 2030.

“Aprendiendo lo que se está haciendo bien, que hay muchas cosas y otras que no hay que repetir, como el precio de las entradas. El fútbol es el deporte más popular y universal que hay, y no puede ser que el precio de las entradas límite a mucha gente el acceso al fútbol”, señaló. EFE

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