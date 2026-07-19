Unai Simon: "A Luis de la Fuente siempre le voy a estar agradecido"

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El portero de la selección española Unai Simon se mostró agradecido por la confianza que le ha mostrado el técnico Luis de la Fuente, que le ha mantenido de titular desde el principio y con el que ha logrado el título de campeón del mundo y el premio al mejor guardameta del torneo.

"Yo siempre le voy a estar agradecido por esta oportunidad. Cualquiera de los porteros que estamos aquí somos capaces de ganar el Mundial. Con otro también se hubiera ganado el Mundial. Pero desde el 2018 hasta ahora ha contado conmigo y eso se lo agradezco", dijo en Televisión Española.

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Unai Simón destacó que el premio al mejor portero es una labor de todo el equipo.

"Esa estadística es lo que toca, pero se pone en valor el trabajo defensivo de todo el equipo, la constancia. Si quieres ganar un Mundial tienes que ser constante. Lo hemos conseguido entre todos, los que están peleando para que no entre la pelota", relató el meta del Athletic, que valoró el recorrido de la selección hasta la final.

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"Hay que analizar y valorar el camino y los rivales. Hemos jugado con la Portugal de Cristiano, la Francia de Mbappé y ahora la Argentina de Messi; con jugadores que te pueden hace un cristo en cualquier momento. Supimos mantener la calma y las emociones y eso es muy importante para esto", concluyó. EFE